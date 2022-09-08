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عربي-دولي
إيران تحرق وثائقها في ألبانيا
Lebanon 24
08-09-2022
|
17:30
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عمد دبلوماسيون إيرانيون إلى إحراق وثائق قبل إخلاء مقر سفارة بلدهم في ألبانيا التي قطعت العلاقات مع طهران، واتهمتها بشنّ هجوم إلكتروني كبير ضد بنيتها التحتية، في حين رفضت الوكالة الذرية الإيرانية تهدئة المخاوف التي أثارتها وكالة الطاقة الدولية بشأن 3 مواقع مشبوهة، مستبعدة السماح بالمزيد من عمليات التفتيش لمنشآتها.
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أحرق دبلوماسيون إيرانيون، أمس، وثائق قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمة الجمهورية الإسلامية بشنّ هجوم إلكتروني كبير على بنيتها التحتية في تموز الماضي.
ورأى شاهد من "رويترز" رجلاً داخل السفارة الإيرانية يلقي أوراقاً في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من 3 طوابق في تيرانا.
وبدت الأجواء هادئة خارج السفارة الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين، أمس الأول، بإغلاق المقر ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.
وليل الأربعاء ـ الخميس، نددت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية، ووصفت مبررات ألبانيا للخطوة بأنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة».
والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت تيرانا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، الذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.
وفي وقت تشهد المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي انتكاسة كبيرة، ألقت الأولى باللوم على الثانية في الهجوم السيبراني على حليفتها ألبانيا.
المصدر: الجريدة الكويتية
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