29
o
بيروت
30
o
طرابلس
16
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تستعيد بعض المناطق في الشرق
Lebanon 24
08-09-2022
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ورود «أنباء سارة» من ساحات القتال بشرق البلاد قائلاً، إن جيشه استعاد بعض البلدات والقرى من روسيا، بينما زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كييف حيث سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة.
Advertisement
وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، إن قواته حررت بعض التجمعات السكنية في منطقة خاركيف في هجوم مضاد. وقدر بعض المحللين الغربيين أن كييف ربما استعادت نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي بعدما تقدمت قواتها كثيراً خلف الخطوط الروسية.
وتابع: "لدينا هذا الأسبوع أنباء سارة من خاركيف أوبلاست. شاهدتم جميعاً على الأرجح تقارير عن أحدث أنشطة المدافعين الأوكرانيين. وأعتقد أن كل مواطن (أوكراني) يشعر بالفخر بمحاربينا".
تقع منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، وتعرضت مدينتها الرئيسية التي تحمل نفس الاسم، على مدى شهور لقصف بالصواريخ الروسية بعد أن أخفقت موسكو في الاستيلاء عليها في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير. وفي إشارة إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال شديد التقلب، قال زيلينسكي إن من السابق لأوانه ذكر أسماء البلدات والقرى التي تمت استعادتها، بينما شكر ثلاث كتائب على شجاعتها. وقال مسؤول روسي إن قوات بلاده قاومت بشدة ومنعت قوات كييف من انتزاع السيطرة على بلدة رئيسية واحدة على الأقل.
ومن شأن هذا التقدّم الأوكراني، في حالة تأكيده والحفاظ على مكاسبه، أن يمثل دفعة كبيرة لكييف التي تحرص على أن تُظهر لداعميها الغربيين قدرتها على تغيير الوضع على الأرض بالقوة وأنها تستحق الدعم.
وترزح أوكرانيا تحت ضغوط إضافية لإثبات ذلك قبل أن يحل فصل الشتاء، وسط تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف جميع إمدادات الطاقة إلى أوروبا إذا مضت بروكسل قدماً في اقتراح فرض حد أقصى على سعر الغاز الروسي.
المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟
Lebanon 24
"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟
10:30 | 2022-09-08
08/09/2022 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم إلى جميع الإدارات العامة... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
تعميم إلى جميع الإدارات العامة... ماذا جاء فيه؟
06:53 | 2022-09-08
08/09/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دلائل مُرتبطة بـ"حزب الله".. هل حسم "خياراته" الرئاسيّة؟
Lebanon 24
دلائل مُرتبطة بـ"حزب الله".. هل حسم "خياراته" الرئاسيّة؟
06:00 | 2022-09-08
08/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الملك تشارلز الذي سيجلس على عرش بريطانيا؟
Lebanon 24
من هو الملك تشارلز الذي سيجلس على عرش بريطانيا؟
15:00 | 2022-09-08
08/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف اللبنانيين مهددون.. إدفعوا "فريش"
Lebanon 24
آلاف اللبنانيين مهددون.. إدفعوا "فريش"
07:15 | 2022-09-08
08/09/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:15 | 2022-09-09
لماذا غابت كيت ميدلتون عن مرافقة وليام في اللحظات الأخيرة لحياة الملكة؟
03:00 | 2022-09-09
رحيل الملكة اليزابيت... قادة ورؤساء عرب يقدمون التعازي
02:30 | 2022-09-09
جريحان جراء هجوم مسلح في ألمانيا... اليكم ما فعلته الشرطة
02:00 | 2022-09-09
"حق لا رجعة فيه"... كوريا الشمالية: امتلاكنا الأسلحة النووية أمر قانوني
01:30 | 2022-09-09
بعد اتهامها بالحصول على أسلحة من طهران وبيونغ يانغ.. روسيا تطالب بأدلة
01:00 | 2022-09-09
ملكة الأرقام القياسية تغادر عرشها... 10 أيام متواصلة من الحداد والحزن
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact