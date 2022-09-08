مشاكل صحية عانت منها الملكة إليزابيث الثانية في الفترة الأخيرة

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عانت الملكة اليزابيث الثانية من مشاكل صحية منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول الماضي.منذ ذلك الحين ألغت الملكة البالغة 96 عاماً سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها.- تشرين الأول 2021- شوهدت الملكة تتكئ على عصا خلال قداس في قلعة ويستمنستر في 12 تشرين الاول، المرة الأولى التي تقوم بها بذلك خلال حفل عام.وأعلن قصر باكينغهام في 20 أكتوبر أنها ألغت زيارة ليومين إلى أيرلندا الشمالية بعدما نصحها الأطباء بالراحة.في اليوم التالي قال القصر إن الملكة حضرت إلى مستشفى خاص بلندن لإجراء فحوصات أولية وأمضت الليل هناك.في 26 تشرين الأول أعلن القصر أنها استأنفت بعض "المهام الخفيفة".- تشرين الثاني 2021- شوهدت الملكة تقود سيارة في قصر ويندسور بغرب لندن في 1 تشرين الثاني.لكن لم تحضر قمة التغير المناخي التي نظمتها الأمم المتحدة في غلاسكو بناء على نصيحة الأطباء بالراحة وغابت عن حفل إحياء الذكرى السنوية لضحايا الحروب في 14 تشرين الثاني بسبب التواء الظهر.- شباط 2022- أصيبت الملكة بكوفيد -19 بعد استئنافها نشاطها الحضوري في قصر ويندسور. وقال قصر باكينغهام إنها تعاني من "عوارض طفيفة مثل الزكام".ثم سمعت وهي تقول "إنه يترك المرء متعبا جدا ومرهقا، أليس كذلك؟".- آذار 2022- ألغت الملكة مشاركتها في فعالية في قلعة ويستمنستر لكنها حضرت في 29 مارس قداسا هناك في ذكرى زوجها الراحل الأمير فيليب الذي توفي السنة الماضية عن 99 عاما.- نيسان 2022- لم تشارك الملكة في خدمة دينية تقليدية.- أيار 2022- غابت الملكة عن افتتاح الدورة البرلمانية في 10 أيار بسبب "مشاكل في الحركة"- وهي المرة الثالثة التي تقوم بذلك منذ 1952، حل محلها نجلها الأمير تشارلز.- حزيران 2022- غابت الملكة عن فعاليات اليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلائها العرش بما يشمل قداس الشكر في كاتدرائية القديس بولس في 3 حزيران، وأطلت مرتين فقط علنا.كما غابت عن حدث السباق The Derby at Epsom في 4 حزيران.- أيلول 2022- غابت الملكة عن حدث Braemar Gathering Highland Games التقليدي بالقرب من بالمورال في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من أيلول.عيّنت رسميا ليز تراس رئيسة للوزراء وبات عدد رؤساء الحكومات في عهدها 15 في 6 أيلول وتم التقاط صور لهما.نظّمت هذا التسليم والتسلم في قصر بالمورال في اسكتلندا للمرة الأولى بدلا من قصر باكينغهام.في 7 أيلول ألغت لقاء مقررا مع مستشارين سياسيين كبار بعدما طلب منها الراحة.في 8 أيلول أصدر قصر باكينغهام بيانا غير معتاد عن صحة الملكة جاء فيه ان الاطباء "قلقون" بشأن وضعها الصحي "وأوصوا بان تبقى تحت رقابة طبية".وأضاف البيان أن "الملكة تبقى مرتاحة في بالمورال".