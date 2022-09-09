التعاون الثنائي بين البلدين... وزير الدفاع الأرميني يلتقي نائب نظيره الأميركي

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ناقش وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان مع نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية كولين كال، التعاون الثنائي وقضايا الأمن الدولي، حسبما ذكرت الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الأرمينية.وذكر موقع الوزارة على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع في البنتاغون، تمت مناقشة جدول أعمال التعاون الدفاعي الأرمني الأميركي بأكمله، وتم التوصل إلى اتفاقيات لتعميق التعاون في مجال حفظ السلام والتعليم العسكري والطب العسكري".يشار إلى أنه بناء على طلب الجانب الأميركي، تحدث وزير الدفاع الأرميني عن الوضع العسكري والسياسي حول أرمينيا، بما في ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.وجاء في البيان أن "الطرفين أوضحا أهمية الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، كما تم التطرق في الاجتماع إلى قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك".