لم تشاهده من قبل.. فيديو نادر للملكة إليزابيث منذ الطفولة وحتى تتويجها!

نشر موقع "إندبندنت عربيّة" مقطع فيديو يُظهر لقطات مصوّرة نادرة للملكة البريطانيّة الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت يوم أمس الخميس عن عمرٍ ناهز 96 عاماً.

وتوثق اللقطات المصوّرة رحلة الملكة الراحلة من الطفولة إلى التتويج، كما أبرزت أبرز المحطات الملكية في حياتها.

Advertisement

وقبل وفاتها، أمس الخميس، كانت الملكة تعاني من "مشكلات عرضية في الحركة" منذ نهاية العام الماضي، وقد أوصى الأطباء الخميس ببقائها تحت المراقبة بعدما تدهور حالتها الصحيّة.

وتعد إليزابيث الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، وهي أطول ملوك بريطانيا عمراً، كما إنها أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

