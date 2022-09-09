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آخر صور للملكة إليزابيث قبل وفاتها... هكذا ظهرت وكدمة زرقاء داكنة على يدها!

Lebanon 24
09-09-2022 | 05:08
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متعبة ومرهقة لكنها تقوم بواجباتها حتى آخر لحظة، هكذا ظهرت الملكة إليزابيث الثانية في آخر صور لها، أثناء استقبالها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، في قلعة بالمورال، يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مراسم أداء اليمين المعروفة باسم "تقبيل الأيدي".
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وقبل يومين فقط من وفاتها كانت الملكة تبتسم في الصورة، وتبدو مثل أي جدة مسنة، حيث مشت بعصا وأمسكت حقيبة يدها السوداء، وبشكل ملحوظ كان لديها كدمة زرقاء داكنة على يدها اليمنى.
 
الملكة إليزابيث
 
ليز تراس والملكة إليزابيث
 
 
(العربية)
 
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