الأمم المتحدة: روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين

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نقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر قولها في جنيف اليوم: "إن روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين"، مبدية قلقها في ظل وجود أدلة على "تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة".واضافت: "إن الاتحاد الروسي لا يسمح بزيارة أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي الواقعة تحت احتلاله، يثير‭‭ ‬‬هذا قلقا أكبر من ذي قبل لأننا وثقنا معاناة أسرى الحرب في قبضة روسيا الاتحادية، والذين تحتجزهم القوات المسلحة الروسية أو الجماعات المسلحة التابعة لها، من التعذيب وسوء المعاملة".وتنفي موسكو تعذيب أسرى الحرب أو غيره من أشكال إساءة معاملتهم.