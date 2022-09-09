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إقتصاد
وزراء في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا لبحث حرب الطاقة
Lebanon 24
09-09-2022
|
07:30
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اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم لمحاولة التوصل إلى اتفاق على سبل حماية المواطنين من الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة والحيلولة دون انهيار مرافق الطاقة، وسط وقف روسيا التدريجي لإمدادات الغاز إلى أوروبا في إطار المواجهة بينهما بسبب العملية على أوكرانيا.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قولهم: "إن الدول الأعضاء تدعم على نطاق واسع مقترحات لحماية موردي الكهرباء من الانهيار بسبب أزمة سيولة، لكن هناك انقساما بينها بشأن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي".
وقالت روسيا، التي زودت أوروبا بثلث إمداداتها من الغاز قبل أن تثير عمليتها على أوكرانيا أزمة، "إنها ستوقف الإمدادات تماما إذا فُرض الحد الأقصى".
وتهدف المحادثات الوزارية اليوم إلى حصر الخيارات في تلك التي تحظى بدعم واسع قبل تقديم مقترحات رسمية، وليس التوصل إلى قرار نهائي.
وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا لدى وصوله إلى الاجتماع الطارئ في بروكسل: "نحن في حرب طاقة مع روسيا.علينا أن نرسل إشارة واضحة مفادها أننا سنفعل كل ما يلزم لدعم أسرنا واقتصاداتنا".
المصدر: العربية
إقتصاد
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