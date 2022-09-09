على مدى 70 عاماً.. من هم أبرز القادة العرب الذين عاصرتهم الملكة إليزابيث؟

على مدى 70 عاماً وخلال فترة حُكمها، عاصرت الملكة البريطانية الرّاحلة إليزابيث الثانية العشرات من القادة والزّعماء العرب، وذلك حتى وفاتها يوم أمس الخميس عن عمرٍ ناهز 96 عاماً إثر تدهور حالتها الصحيّة.

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وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية، تسدلُ بريطانيا السّتار على واحدة من أكثر حكامها بقاء في السلطة، إذ بقيت الملكة الراحلة على العرش أكثر من 70 عاماً، وذلك منذ التربع عليه في شباط 1952 وحتى وفاتها الخميس.

واليوم الجمعة، أعلن قصر باكينغهام أنّ "الأمير تشارلز سيُعلن رسمياً ملكاً في بريطانيا، صباح السبت".

من هم القادة العرب الذين عاصرتهم الملكة إليزابيث؟

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال توليها الحكم في بريطانيا 3 رؤساء لدولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومروراً بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصولا إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الحالي لدولة الإمارات.



كذلك، عاصرت إليزابيث الثانية، 7 ملوك للسعودية بداية من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، مروراً بالملك سعود بن العزيز والملك فيصل بن عبد العزيز والملك خالد بن عبد العزيز والملك فهد بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي التقت به حينما كان أميراً للرياض.



وبالنسبة لحكام مصر، فقد عاصرت الملكة إليزابيث الثانية الملك فاروق الأول والرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ومحمد مرسي، كما عاصرت أيضاً الرئيس المصري بالنيابة عدلي منصور وصولاً إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وبالنسبة لحكام مصر، فقد عاصرت الملكة إليزابيث الثانية الملك فاروق الأول والرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ومحمد مرسي، كما عاصرت أيضاً الرئيس المصري بالنيابة عدلي منصور وصولاً إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.



كذلك، عاصرت الملكة الراحلة 3 ملوك للأردن هم طلال بن عبد الله والحسين بن طلال والعاهل الحالي الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى رئيسين للسلطة الفلسطينية هما ياسر عرفات والحالي محمود عباس.



وعاصرت ملكة بريطانيا كذلك 6 أمراء للكويت بداية من الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح مرورا بالشيخ صباح الثالث السالم الصباح والشيخ جابر الثالث الأحمد الصباح والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والشيخ صباح الرابع الأحمد الصباح وصولا إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى ثلاثة سلاطين لعمان هما سعيد بن تيمور وقابوس بن سعيد وهيثم بن طارق.



وفي قطر، عاصرت الملكة الراحلة 5 حكام هم الشيخ علي عبد الله آل ثاني الشيخ أحمد بن علي والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والشيخ حمد بن خليفة والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفي البحرين عاصرت 3 حكام هم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ عيسى بن سلمان والعاهل الحالي الملك حمد بن عيسى.



وخلال عهد إليزابيث الثانية، تعاقب على حكم تونس كل من الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، وفؤاد المبزغ والمنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي وقيس سعيد بينما حكم الجزائر كل من أحمد بن وهواري بومدين ورابح بيطاط والشاذلي بن جديد وعبد المالك بن حبيلس ومحمد بوضياف وعلي كافي واليامين زروال، عبد العزيز بوتفليقة وعبد القادر بن صالح وعبد المجيد تبون.



ومنذ تولي إليزابيث العرش البريطاني، توالى على حكم المغرب الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني وصولا إلى العاهل الحالي الملك محمد السادس.



مع هذا، فقد عاصرت الملكة الراحلة، 13 رئيسا لبنانياً هم بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو وسليمان فرنجية والياس سركيس وبشير الجميل، وأمين الجميل ورينيه معوض، والياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان، وميشيال عون.



كذلك، فقد توالى على الحكم في سوريا 14 رئيساً وذلك خلال عهد الملكة الراحلة، وهم: فوزي السلو، أديب الشيشكلي، مأمون الكزبري، هاشم الأتاسي، شكري القوتلي، عزت النص، ناظم القدسي، لؤي الاتاسي، أمين الحافظ، نور الدين الأتاسي، أحمد الحسن الخطيب، حافظ الأسد وصولاً إلى الرئيس الحالي بشار الأسد.



وتعاقب على حكم العراق خلال تولي إليزابيث الثانية عرش بريطانيا القادة التالية أسماؤهم: الملك فيصل الثاني والرؤساء عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين و4 رؤساء وزراء إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي و3 رؤساء للجمهورية هم جلال طالباني والحالي فؤاد معصوم وبرهم صالح.