Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تتبنى قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية

Lebanon 24
09-09-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-988954-637983337766514382.jpg
Doc-P-988954-637983337766514382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد ملف الأسلحة النووية الكورية الشمالية تصعيدا جديدا مع اقرار بيونغ يانغ قانونا يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائيةردا على هجمات بأسلحة تقليدية، وفقت ما نسبت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى وسائل اإعلام رسمية اليوم.
Advertisement

ويبدد هذا القرار أي إمكان للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية إذ أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن وضع بلاده كقوة نووية أمر "لا رجوع فيه".

وصدر هذا الإعلان في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونغ يانغ سيول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كوفيد -19 على أراضيها مهددة جارتها بالانتقام.

وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عددا قياسيا من التجارب الصاروخية رغم العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.

ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديدا من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية "تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية"، بحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية. 

وينص القانون على أن في "إمكان النظام استخدام الأسلحة النووية "في حال شنت قوات معادية هجوما نوويا أو غير نووي على قادة الدولة أو هيئة قيادة القوات النووية" كما في حالات أخرى، بحسب الوكالة.




 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-09
16:00 | 2022-09-09
15:30 | 2022-09-09
15:00 | 2022-09-09
14:45 | 2022-09-09
14:34 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website