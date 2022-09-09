الحكومة البريطانية تؤكد أنها "متحدة في دعم" تشارلز الثالث

أكدت رئاسة الحكومة البريطانية أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس تدعم كليا الملك تشارلز الثالث اثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الحكومة قوله: "الحكومة متحدة في دعمها لجلالة الملك فيما يواصل والمملكة المتحدة الحداد على وفاة والدته" ، مضيفا أن الوزراء وقفوا دقيقة صمت على روح الملكة الراحلة.

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