مطار حلب الدولي في الخدمة اعتبارا من اليوم

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أعلنت وزارة النقل السورية عن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من اليوم الجمعة.وقالت الوزارة في بيان إن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع شركاتنا الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار ليل الثلاثاء الماضي.ودعا البيان النواقل الجوية المشغلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة اعتبارا من هذا التاريخ، لافتا إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.