ترامب مستاء من وزارة العدل

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أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن استيائه من استئناف وزارة العدل لقرار تعيين خبير لفحص الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في اب الماضي.وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "الآن سينفق مسربو المعلومات من وزارة العدل التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي وبايدن ملايين الدولارات، ومقادير هائلة من الوقت والطاقة، لاستئناف أمر Raid of Mar-a-Lago Document Hoax، الغارة المخادعة على مار إيه لاغو، بواسطة شخص رائع والقاضي الشجاع الذي كانت كلماته الحكيمة صحيحة في جميع أنحاء أمتنا".وأضاف: "إنهم يسربون ويكذبون ويزرعون أدلة مزيفة. الأمور أكثر أمانا في وسط سنترال بارك!".