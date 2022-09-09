نيسان وحزيران.. لماذا احتفلت إليزابيث الثانية بميلادها مرتين؟

منذ سبعة عقود، تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها مرتين، الأولى في الذكرى السنوية لميلادها في نيسان، والثانية في المناسبة الاحتفالية الرسمية في حزيران.



Advertisement

ورغب الملك جورج الثاني في إقامة احتفال عام مع عرض كبير للاحتفال بعيد ميلاده. وبسبب ولادته في تشرين الثاني كانت احتمالات الطقس الذي يمكنه الصمود أمام حفلة ضخمة في الهواء الطلق في المملكة المتحدة ضئيلة للغاية.



قرر الملك جورج الثاني استخدام العرض العسكري السنوي للمملكة المتحدة (يوم القوات المسلحة أو يوم المحاربين القدامى سابقاً) الذي يقام في الصيف في آخر يوم سبت من حزيران كاحتفال رسمي بعيد ميلاده.



ومنذ ذلك لوقت، أصبح يحتفل بعيد ميلاده مرتين مرة للجمهور في الصيف ومرة بشكل خاص في تشرين الثاني. واستمر هذا التقليد من بعده، إذ تحتفل الملكة إليزابيث الثانية في نيسان، وبحدث رسمي عام في حزيران. بدأ التقليد الملكي للاحتفال بعيد ميلاد الملك مرتين في العام الواحد في عام 1748 من قبل قريب الملكة البعيد الملك جورج الثاني.ورغب الملك جورج الثاني في إقامة احتفال عام مع عرض كبير للاحتفال بعيد ميلاده. وبسبب ولادته في تشرين الثاني كانت احتمالات الطقس الذي يمكنه الصمود أمام حفلة ضخمة في الهواء الطلق في المملكة المتحدة ضئيلة للغاية.قرر الملك جورج الثاني استخدام العرض العسكري السنوي للمملكة المتحدة (يوم القوات المسلحة أو يوم المحاربين القدامى سابقاً) الذي يقام في الصيف في آخر يوم سبت من حزيران كاحتفال رسمي بعيد ميلاده.ومنذ ذلك لوقت، أصبح يحتفل بعيد ميلاده مرتين مرة للجمهور في الصيف ومرة بشكل خاص في تشرين الثاني. واستمر هذا التقليد من بعده، إذ تحتفل الملكة إليزابيث الثانية في نيسان، وبحدث رسمي عام في حزيران.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، إن الملكة إليزابيث شأنها شأن كل من جاء بعد الملك جورج الثاني، فعلى مدار أكثر من 200 عام بات تقليدا رسميا في البلاد، أن يتم دمج الاحتفال بعيد ميلاد العاهل البريطاني مع "Troooping the Colour"، وهو موكب عسكري سنوي في الصيف.



وأضاف صادق لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد 7 سنوات من حكمها غيرت الملكة إليزابيث موعد الاحتقال من آخر سبت من حزيران إلى ثاني سبت من الشهر ذاته ورغم ذلك يتم الاحتفال في موعدها الأصلي بشكل رسمي أيضا حيث يتم إطلاق تحية بـ41 طلقة في هايد بارك، و21 طلقة تحية في وندسور جريت بارك، و62 طلقة تحية في برج لندن".

(سكاي نيوز عربية)