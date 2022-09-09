Advertisement

عربي-دولي

نيسان وحزيران.. لماذا احتفلت إليزابيث الثانية بميلادها مرتين؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-988993-637983436663518868.png
Doc-P-988993-637983436663518868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ سبعة عقود، تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها مرتين، الأولى في الذكرى السنوية لميلادها في نيسان، والثانية في المناسبة الاحتفالية الرسمية في حزيران.
 
بدأ التقليد الملكي للاحتفال بعيد ميلاد الملك مرتين في العام الواحد في عام 1748 من قبل قريب الملكة البعيد الملك جورج الثاني.
Advertisement

ورغب الملك جورج الثاني في إقامة احتفال عام مع عرض كبير للاحتفال بعيد ميلاده. وبسبب ولادته في تشرين الثاني كانت احتمالات الطقس الذي يمكنه الصمود أمام حفلة ضخمة في الهواء الطلق في المملكة المتحدة ضئيلة للغاية.

قرر الملك جورج الثاني استخدام العرض العسكري السنوي للمملكة المتحدة (يوم القوات المسلحة أو يوم المحاربين القدامى سابقاً) الذي يقام في الصيف في آخر يوم سبت من حزيران كاحتفال رسمي بعيد ميلاده.

ومنذ ذلك لوقت، أصبح يحتفل بعيد ميلاده مرتين مرة للجمهور في الصيف ومرة بشكل خاص في تشرين الثاني. واستمر هذا التقليد من بعده، إذ تحتفل الملكة إليزابيث الثانية في نيسان، وبحدث رسمي عام في حزيران. 
 
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، إن الملكة إليزابيث شأنها شأن كل من جاء بعد الملك جورج الثاني، فعلى مدار أكثر من 200 عام بات تقليدا رسميا في البلاد، أن يتم دمج الاحتفال بعيد ميلاد العاهل البريطاني مع "Troooping the Colour"، وهو موكب عسكري سنوي في الصيف.

وأضاف صادق لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد 7 سنوات من حكمها غيرت الملكة إليزابيث موعد الاحتقال من آخر سبت من حزيران إلى ثاني سبت من الشهر ذاته ورغم ذلك يتم الاحتفال في موعدها الأصلي بشكل رسمي أيضا حيث يتم إطلاق تحية بـ41 طلقة في هايد بارك، و21 طلقة تحية في وندسور جريت بارك، و62 طلقة تحية في برج لندن".
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-09-09
16:00 | 2022-09-09
15:30 | 2022-09-09
15:00 | 2022-09-09
14:45 | 2022-09-09
14:34 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website