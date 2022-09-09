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غروسي يدعو إلى وقف فوري لقصف منطقة محطة زابوريجيا

Lebanon 24
09-09-2022 | 13:00
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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الجمعة، إلى الوقف الفوري لقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وقال غروسي في بيان منشور على موقع الوكالة: "لقد علمت اليوم من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك بشأن الوضع الخطير الذي حدث الليلة الماضية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية".
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وتابع "لقد تسبب القصف في تدمير البنية التحتية للطاقة التي تغذي مدينة إينرغودار، حيث يعيش مشغلو محطة الطاقة النووية وعائلاتهم، لم يعد المشغل واثقًا من استعادة إمدادات الطاقة الخارجية، ويفكر في إغلاق المفاعل الوحيد المتبقي".
 
وأضاف غروسي: "أدعو إلى الوقف الفوري للقصف في جميع المناطق. هذا فقط من شأنه توفير أمن وحماية العاملين ويسمح بإعادة الطاقة إلى مدينة إينرغودار والمحطة".
 
(سبوتنيك) 
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