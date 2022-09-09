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عربي-دولي

أردوغان يهدد: قد نلجأ لروسيا إذا منعت واشنطن بيعنا مقاتلات إف-16

Lebanon 24
09-09-2022 | 13:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من روسيا ودول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F16 من الولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية في إسطنبول: "يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها، وثمة دول تلمح لنا بذلك".
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وتابع قائلا: "آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات F16، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال خلال لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد، إنه سيقدم الدعم فيما يخص بيع مقاتلات لتركيا وانتهج مقاربة إيجابية بهذا الصدد.

وأوضح أن بايدن ألمح له خلال اللقاء بأن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدمون الدعم اللازم.

(روسيا اليوم) 
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