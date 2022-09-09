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عربي-دولي

ستولتنبرغ: انتصار روسيا يشكل خطرا على دول الحلف

Lebanon 24
09-09-2022 | 15:30
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أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الناتو يلاحظ ما سماه "بعض النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون وخاركوف"، ولكنه يحث على عدم الوقوع في الخطأ والاستعداد "لحرب طويلة".
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وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة: "نرى بعض النجاحات للجيش الأوكراني بالقرب من خيرسون وخاركوف، لكن من المهم ألا نخطئ وأن نستعد لحرب طويلة".
كما حث ستولتنبرغ الدول الغربية على "ضمان استعداد الجيش الأوكراني لفصل الشتاء".
وأشار ستولتنبرغ إلى "الحاجة إلى زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حتى على حساب قدراتها الدفاعية، لأن الصراع الأوكراني بالنسبة للناتو هو عنصر لضمان أمنه".
 
وقال الأمين العام: "علينا أن ندرك أنه من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فإننا نساعد على وقف العدوان الروسي على دولة ذات سيادة في أوروبا".
واعتبر ستولتنبرغ أن "انتصار روسيا لن يضر أوكرانيا فحسب، بل سيكون خطرًا على جميع دول الناتو".
وأضاف ستولتنبرغ أيضًا أن "التحالف سيساعد أوكرانيا على المدى الطويل ويضمن انتقالها من الأسلحة السوفيتية إلى الأسلحة الغربية".
 
(سبوتنيك) 
 
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