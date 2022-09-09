Advertisement

عربي-دولي

تيجان الملكة إليزابيث.. كم عددها ومن سيرثها؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 14:13
A-
A+
Doc-P-989037-637983548748074003.jpg
Doc-P-989037-637983548748074003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمتلك الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية واحدة من أروع مجموعات المجوهرات الخاصة في العالم. وحسب المعلومات فإن لديها ما يقرب من 50 تاجا فقط في مجموعتها الخاصة، فمن سيرثها؟

وحسب صحيفة "الإندبندنت" فهناك نوعان من المجموعات الملكية: جواهر التاج البريطاني التي يحتفظ بها الملك الحاكم كأمانة، ثم هناك المجموعة الشخصية للملكة.
Advertisement

تم تنسيق مجموعة الملكة الشخصية بشكل أساسي مع القطع التي ورثتها، أو تلك التي تم منحها من قبل أفراد العائلة، أو تلك التي اشترتها بنفسها. يعتقد أن غالبية التيجان الخاصة بالملكة هي من مجموعتها الخاصة. لذلك من الناحية النظرية، يمكنها منحها لمن تريد.

وقال المعلق الملكي جوش روم إنه "من المحتمل أنها سترغب في نقل أشياء من مجموعتها الخاصة إلى أحبائها"، مبينا أن "الجزء الأكبر من المجموعة سينتقل إلى تشارلز، مع كاميلا كملكة، ثم كيت. لكن من غير المعروف بالضبط أين ستذهب كل قطعة من مجموعة الملكة، ولكن يُفترض أنها نقلتها إلى أقرب أفراد عائلتها".

ومن المحتمل أن يكون أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الأميرة آن وصوفي وكونتيسة ويسيكس وكيت ميدلتون والأميرة يوجيني والأميرة بياتريس وزارا تيندال من بين أفراد العائلة الذين ورثوا مجوهرات الملكة.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:02 | 2022-09-09
18:53 | 2022-09-09
18:13 | 2022-09-09
17:56 | 2022-09-09
17:44 | 2022-09-09
17:36 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website