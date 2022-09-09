بايدن يعلن موقفه من حضور جنازة الملكة إليزابيث

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنه سيحضر جنازة الملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.وقال الرئيس الديموقراطي لصحفيين "لا أعرف التفاصيل بعد لكني سأحضر".ولم يؤكد موعد الجنازة بعد، لكن يرجح أن تقام في 19 أيلول في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.وأشار بايدن إلى أنه لم يتحدث بعد إلى الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة.وأكد الرئيس الأميركي "لم اتصل به".وجاء كلام بايدن إلى الصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار كولومبوس الدولي في أوهايو حيث ألقى خطابا.