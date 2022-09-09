مجموعة تعهدات للملك تشارلز الثالث في أول كلمة له

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وعد الملك تشارلز الثالث، الجمعة، بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين.وقال تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك "أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي"، واصفا إليزابيث الثانية بأنها "مصدر إلهام ومثال" بالنسبة إليه وإلى عائلته.كما تعهد الملك تشارلز الثالث بالدفاع "عن المبادىء الدستورية" في بريطانيا طوال حياته.وأعلن الملك البريطاني أن ولي عهده الأمير ويليام سيحمل لقب أمير ويلز، وتمنى لنجله الآخر للأمير هاري وزوجته النجاح في حياتهما بالخارج حيث يقيمان في الولايات المتحدة.وكان الملك تشارلز الثالث وصل اليوم الجمعة من أسكتلندا حيث توفيت والدته إلى قصر بكنغهام في لندن وعقد أول لقاء مع رئيسة الوزراء ليز تراس.وفي أول ظهور علني له منذ أصبح ملكا ترجل تشارلز الثالث من سيارته أمام قصر باكينغهام وصافح عشرات الأشخاص في تحية للحشود المجتمعة بعد وفاة والدته.ولم تكن هذه المحطة مدرجة في البروتوكول المرسوم فيما أعربت الحشود عن فرحتها بالملك الجديد بعدما بكت رحيل إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس. ورددت على مسامع تشارلز عبارات مثل "نحبك الملك تشارلز" فيما صدحت صيحات تأييد وعلا التصفيق.وخصت الجموع الملك الجديد باستقبال حار فيما شعبيته أقل بكثير من شعبية والدته التي كانت محبوبة جدا.وصافح تشارلز الثالث الذي ارتدى بزة سوداء عشرات الأشخاص الذين ارتسمت البسمة على شفاههم. وطبعت امرأة قبلة على وجنته. وغنى البعض النشيد الوطني. ورد الملك خصوصا بكلمة "شكرا". وقد لوح بيده للأشخاص الذين كانوا يقفون على مسافة أبعد.وسار بمحاذاة الحشود المجتمعة وراء حواجز حديد، عشرات الأمتار. وتظهر مشاهد صورت من مروحية آلاف الأشخاص المحتشدين أمام قصر باكينغهام ليشهدوا هذا الحدث التاريخي.