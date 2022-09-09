نيويورك تكثّف التطعيمات بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف

Advertisement

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ الكارثية في محاولة لتسريع جهود تطعيم السكان ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس في عينات من مياه الصرف مأخوذة من أربع مقاطعات.ويأتي الأمر التنفيذي من هوكول بعد اكتشاف الفيروس الشهر الماضي في عينات من مقاطعة ناسو في لونج آيلاند، على حدود حي كوينز في مدينة نيويورك.وفي وقت سابق من العام الجاري، تم اكتشاشف الفيروس أيضا في عينات من مقاطعات روكلاند وأورنج وسوليفان، وجميعها تقع شمالي المدينة. وفي يوليو يوليو، ظهرت أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد لشخص بالغ في مقاطعة روكلاند، حسبما أعلنت إدارة الصحة بالولاية.وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في بيان" "فيما يتعلق بشلل الأطفال، أقول ببساطة إننا لا يمكننا المغامرة. إذا لم يتم تطعيمك أنت أو طفلك أو لم تكن على دراية بالتطعيمات، تصبح الإصابة بالشلل خطرا حقيقيا".ويمكن أن يسبب المرض شللا لا يمكن علاجه في بعض الحالات، ولكن يمكن الوقاية منه بواسطة لقاح تم توفيره لأول مرة في عام 1955. وفي حين لا يوجد علاج معروف له، فإن ثلاث حقن من اللقاح توافر مناعة بنسبة 100 في المئة تقريبا.ويهدّد الخطر الجميع في كل الأعمار، رغم أن الفيروس يصيب بشكل أساسي الأطفال في عمر الثالثة أو أقل.