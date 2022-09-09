زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة من الروس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية: "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف الحدودية مع روسيا".

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