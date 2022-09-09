واشنطن تقدّم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات فيضانات لباكستان

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الجمعة، إن الولايات المتحدة تمنح باكستان 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات.

وقالت الوكالة في بيان: "اليوم في إسلام أباد، أعلنت المديرة سامانثا باور أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لدعم الأشخاص المتضررين من الفيضانات الشديدة في باكستان الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، فضلا عن الانهيارات الأرضية وانفجارات البحيرات الجليدية، المستمرة منذ حزيران".

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وأضاف البيان أن الفيضانات الشديدة في باكستان أثرت على ما يقدر بنحو 33 مليون شخص، وأصابت أكثر من 12700 شخص وقتلت ما يقرب من 1400 شخص.

وقالت باور يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يقدم أيضا الدعم لباكستان باستخدام الطائرات لنقل الإمدادات إلى مناطق الفيضانات.

ويعتمد الدعم على 30 مليون دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي كمية المساعدات المقدمة إلى باكستان منذ 12 أغسطس إلى أكثر من 50 مليون دولار.