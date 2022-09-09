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عربي-دولي
كندا تُقيم اليوم مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز عرش بريطانيا
Lebanon 24
09-09-2022
|
21:02
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قال مكتب الحاكم العام لكندا أمس الجمعة إن مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا ستقام اليوم السبت في مدينة أوتاوا.
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تشارلز
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