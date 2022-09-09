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إقتصاد

هل تمكّنت دول الاتحاد الاوروبي بتحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 23:03
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أعلنت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون عقب اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وأضافت سيمسون: "لم يتم اتخاذ أي قرار"، وأشارت إلى حجم الأرباح التي تجنيها روسيا من بيع الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن اعتماد سقف السعر من شأنه أن يضر بإيرادات موسكو.
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(روسيا اليوم)

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