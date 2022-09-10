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إقتصاد

الهند تحظر صادرات نوع من الأرز... ما السبب؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 04:00
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حظرت الهند تصدير الأرز المكسور بهدف زيادة توافره محليا، وفرضت رسوما بنسبة 20% على صادرات مختلف درجات الأرز الأخرى بعد أن أدى انخفاض هطول الأمطار الموسمية إلى الحد من الزراعة.


وتصدر الهند الأرز كسر 5% وكسر 25%، لكن في الأشهر القليلة الماضية ارتفع الطلب على الأرز كسر 100% بشكل حاد، خاصة بسبب الجفاف الذي ضرب الصين.
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ومن المتوقع أن يؤدي قرار الهند للحد من صادرات الأرز إلى رفع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وإطلاق موجة صعود في أسواق القمح والذرة المتنافسة، مما يعمق المخاوف بشأن تضخم أسعار الغذاء.

وقال تجار ومحللون إن أسعار الأرز في البلدان المصدرة الرئيسية، الهند وتايلاند وفيتنام وميانمار، سترتفع، مما يضرب مستوردي الأغذية الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التكاليف بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في أوكرانيا.
 
 
(روسيا اليوم)

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