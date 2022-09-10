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إقتصاد

السعودية تقترب من الاستحواذ على حصة في امتياز "ستاربكس"

Lebanon 24
10-09-2022 | 06:00
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يقترب صندوق الثروة السيادي السعودي من شراء حصة في امتياز مجموعة المقاهي العالمية "ستاربكس كورب" المملوك لمجموعة "الشايع" الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة على العطاءات لوكالة "بلومبيرغ"، إن صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار يقود مجموعة من المستثمرين الذين يتنافسون للحصول على حصة في الشركة ويمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.
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وقال أحد المصادر للوكالة إن شركات الأسهم الخاصة قد تستثمر في ديون الشركة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.
وأشارت شركة "الشايع"، التي تعمل مع مصرف "جيه بي مورغان"، إلى أنها قدّرت الشركة بمبلغ 15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تقترب من 11 مليار دولار.
 
ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية، ولا يزال من الممكن أن تطول المفاوضات لفترة أطول أو تنهار. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة و"الشايع" عن التعليق.
 
 
(سبوتنيك)
 

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