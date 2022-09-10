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إقتصاد
ما هي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الروسي؟
Lebanon 24
10-09-2022
|
08:00
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قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا سافينا في حديث لوكالة "برايم"، إن عملية تحول الاقتصاد الروسي تواصل تقدمها واستمرارها، بفضل تراجع دور قطاع الخامات والمواد الأولية.
وأضافت سافينا، التي تشغل منصب رئيسة قسم "تحليل الاقتصاد الكلي والأسواق المالية" بمركز البحوث الاستراتيجية، في حديثها على هامش منتدى موسكو المالي: "تشهد روسيا وجود نزعات إيجابية في هذا المجال. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي على الأساس السنوي، من 2.6٪ في نيسان إلى 0.5٪ في تموز".
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وأشارت سافينا إلى أن دور الصناعات عالية التكنولوجيا، مثل إنتاج الإلكترونيات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء الماكينات، سيزداد في الاقتصاد الروسي. كذلك سيقوى ويتعزز قطاع التعدين والصناعات التحويلية وقطاع البناء والبنية التحتية للنقل.
وأكدت الخبيرة أنه لا تزال هناك مشاكل كبيرة في قطاع إنتاج السيارات والهندسة الميكانيكية ومعالجة الأخشاب.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
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