Advertisement

إقتصاد

ما هي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الروسي؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-989133-637983957962624049.jpg
Doc-P-989133-637983957962624049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا سافينا في حديث لوكالة "برايم"، إن عملية تحول الاقتصاد الروسي تواصل تقدمها واستمرارها، بفضل تراجع دور قطاع الخامات والمواد الأولية.

وأضافت سافينا، التي تشغل منصب رئيسة قسم "تحليل الاقتصاد الكلي والأسواق المالية" بمركز البحوث الاستراتيجية، في حديثها على هامش منتدى موسكو المالي: "تشهد روسيا وجود نزعات إيجابية في هذا المجال. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي على الأساس السنوي، من 2.6٪ في نيسان إلى 0.5٪ في تموز".
Advertisement

وأشارت سافينا إلى أن دور الصناعات عالية التكنولوجيا، مثل إنتاج الإلكترونيات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء الماكينات، سيزداد في الاقتصاد الروسي. كذلك سيقوى ويتعزز قطاع التعدين والصناعات التحويلية وقطاع البناء والبنية التحتية للنقل.

وأكدت الخبيرة أنه لا تزال هناك مشاكل كبيرة في قطاع إنتاج السيارات والهندسة الميكانيكية ومعالجة الأخشاب.

 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-09-10
08:00 | 2022-09-10
07:30 | 2022-09-10
07:00 | 2022-09-10
06:30 | 2022-09-10
06:10 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website