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عربي-دولي

زيارة غير معلنة.. وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف

Lebanon 24
10-09-2022 | 03:00
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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف، السبت، في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها كما قالت، إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وقالت في بيان "توجهت إلى كييف السبت لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".        
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