تقرير يكشف: جيشٌ عربي يشارك في مؤتمر إسرائيلي

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من المقرر أن يشارك الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تويتر" أن المؤتمر الدولي حول الابتكار العملياتي، سيستمر أسبوعاً، وسيجمع ممثلين عن رؤساء أركان وقادة جيوش من مختلف دول العالم، ليبحثوا "التحديات المستقبلية".وبحسب منشور الجيش الإسرائيلي، فإن المغرب سيشارك في المؤتمر إلى جانب دول عدة بينها: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والهند، وأستراليا.