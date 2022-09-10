الخارجية الأميركية ترد على النقد بشأن وجهة الحبوب الأوكرانية

قال جيمس أوبراين المنسق الأميركي لسياسة العقوبات، في إفادة عبر الإنترنت، إن الحبوب من أوكرانيا تصل في نهاية المطاف إلى السوق العالمية، حيث يمكن لجميع الدول شراؤها.



بهذا الشكل علق المسؤول الأميركي على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المواد الغذائية بموجب صفقة الحبوب تصل إلى الاتحاد الأوروبي، وليس إلى أفقر البلدان.

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وأضاف المنسق الأميركي: "تكمن المشكلة فيما يلي. هذه أسواق عالمية. لذلك، بغض النظر عن المكان الذي يذهب إليه الغذاء، وإلى أين تذهب سلة القمح هذه، فإنها تزيد العرض العالمي وتجعل من الممكن للآخرين شراء قمح آخر".

(روسيا اليوم)