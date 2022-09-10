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سر الـ10 أيام من وفاة إليزابيث الثانية للدفن.. ماذا يدور بقصر باكنغهام؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 08:30
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ستستغرق مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، 10 أيام، ستتخللها مجموعة من الأحداث، قبل دفنها يوم 19 أيلول.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة توفيت، الخميس، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما. وأصبح تشارلز الثالث تلقائيا ملك البلاد بعد وفاة والدته، لكن الإعلان الرسمي عن توليه العرش سيتم في حفل يجري السبت.
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وفيما يلي أبرز المراسم التي ستشهدها جنازة إليزابيث الثانية يوما بيوم:
 
اليوم الأول (10 أيلول):  تجتمع "هيئة الجلوس على العرش"، التي تتألف من شخصيات مرموقة، صباحا في قصر سانت جيمس في لندن، لإعلان تشارلز ملكا. وبعدها، سيجتمع البرلمان لصياغة خطاب النعي وإعلان ولائه للملك. وبعد الظهر، سيستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء ومجلس الوزراء في قصر باكنغهام.
 
اليوم الثاني:  من المتوقع أن يتم نقل نعش الملكة من بالمورال إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة. كما ستصدر اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إعلانات الولاء في وقت واحد.
 
اليوم الثالث: سيقام موكب احتفالي على طول شارع رويال مايل إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة. وسينطلق الملك تشارلز في جولة بجميع أنحاء المملكة المتحدة لتلقي التعازي.
 
اليوم الرابع: من المتوقع أن يتم نقل نعش الملكة بالطائرة إلى لندن، وبالتحديد إلى قصر باكنغهام.
 
اليوم الخامس: سيُحمل نعش الملكة على عربة من قصر باكنغهام إلى إحدى القاعات في وستمنستر. ويتوقع أن يوضع النعش على تابوت مرتفع، ستكون رؤيته متاحة للعموم يوميا على مدى 5 أيام.
 
اليوم السادس: لا شيء متوقع، إذ سيواصل مئات الآلاف من الأشخاص زيارتهم لنعش الملكة الراحلة.
 
اليوم السابع والثامن: تستمر زيارات الملك لدول المملكة المتحدة ولقاءاته في لندن.
 
اليوم التاسع: من المتوقع أن يصل رؤساء الدول وأفراد العائلات الملكية الأجنبية إلى لندن لحضور الجنازة الرسمية.
 
اليوم العاشر (19 أيلول): ستقام الجنازة الرسمية في كنيسة وستمنستر، وسيجري نقلها بشكل مباشر على القنوات، على أن يعم الصمت لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد في ظهر هذا اليوم. بعد الجنازة، سيُنقل نعش الملكة الراحلة إلى قلعة وندسور، وسيجري دفنها في القبو الملكي بكنيسة سان جورج، وذلك بحضور كبار أعضاء العائلة الملكية.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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