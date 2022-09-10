في العراق... مقتل ارهابي خطير ينتمي الى تنظيم داعش

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل "إرهابي خطر" في تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية شمالي البلاد.وذكرت في بيان صحفي أن "معلومات استخباراتية زودتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لسلاح الجو العراقي، نتج عنها دك أوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين في الثامن من الشهر الحالي، حيث تتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الاجرامية".وأضافت: "تأكد من مقتل الإرهابي محمد رشيد جاسم المكنى أبو حذيفة وأبو فاطمة، عسكري ولاية صلاح الدين وهو من الإرهابيين الخطرين والمشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية ويعتبر أحد قيادات داعش الإرهابي". "نوفوستي"