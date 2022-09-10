29
o
بيروت
31
o
طرابلس
18
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-09-2022
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.
وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع التركية إن "السفن المذكورة غادرت موانئ أوكرانيا في ساعات الصباح"، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.
Advertisement
وتابع البيان: "من المقرر أيضا أن يتم تفتيش 12 سفينة اليوم السبت".
وفي 22 يوليو شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم."الأناضول"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو يرصدُ مُسلّحين في بيروت.. هذا ما فعلوه وسط منطقة سكنيّة
Lebanon 24
فيديو يرصدُ مُسلّحين في بيروت.. هذا ما فعلوه وسط منطقة سكنيّة
23:58 | 2022-09-09
09/09/2022 11:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوى الأمنيّة" تُصادر حيواناً نادراً في الجنوب.. إليكم الصورة
Lebanon 24
"القوى الأمنيّة" تُصادر حيواناً نادراً في الجنوب.. إليكم الصورة
14:59 | 2022-09-09
09/09/2022 02:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المستجدات من طرابلس.. كيف يبدو المشهد بعد جريمة قتل 4 أشخاص؟
Lebanon 24
آخر المستجدات من طرابلس.. كيف يبدو المشهد بعد جريمة قتل 4 أشخاص؟
16:28 | 2022-09-09
09/09/2022 04:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريُد الحصول على جواز للسفر.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يريُد الحصول على جواز للسفر.. هذا الخبر يهمّكم
02:15 | 2022-09-10
10/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تبهر المتابعين بإطلالتها... شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تبهر المتابعين بإطلالتها... شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
14:27 | 2022-09-09
09/09/2022 02:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2022-09-10
تحت شعار الحوار.. البابا فرنسيس يزور كازاخستان الثلاثاء المقبل
12:00 | 2022-09-10
جفاف وفياضانات في الوقت نفسه... كيف تتناقض وتتداخل الكوارث الطبيعية؟
11:30 | 2022-09-10
سلطات دونيتسك تعلن القضاء على مجموعتين تخريبيتين خططتا لهجمات إرهابية
11:00 | 2022-09-10
الاتحاد الاوروبي يدعو صربيا الى تحديد موقفها تجاه العلاقة مع روسيا
10:45 | 2022-09-10
الكشف عن حقيقة "فيديو الملكة إليزابيث وهي ترمي الطعام للفقراء"
10:40 | 2022-09-10
بيان عاجل من “الناتو”: الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
10/09/2022 19:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
10/09/2022 19:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
10/09/2022 19:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact