قالت وزارة أمن الدولة بجمهورية دونيتسك، إنه تم القضاء على مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية، كانتا تخططان لتنفيذ هجمات إرهابية على المنشآت الحيوية في الجمهورية.



وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "تم خلال عمليات البحث الميداني التي نفذها عناصر الوزارة، الحصول على معلومات عن تسلل مجموعة تخريبية معادية إلى أراضي الجمهورية من أجل تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية في مرافق البنية التحتية بالغة الأهمية".

Advertisement

ووفقا للوزارة، تم في 26 آب القضاء على مجموعة تخريبية يقودها فياتشيسلاف ماتفيف مساعد رئيس قسم الاستطلاع في فوج الاقتحام الخامس التابع للواء الرئاسي الأول الحامل لاسم الهيتمان ب. خميلنيتسكي بالقوات المسلحة الأوكرانية.



كما تم تلقي بيانات عن المجموعة التخريبية الثانية، و"نتيجة لعملية خاصة نفذت في 7 أيلول، تمت تصفيتها بالكامل.

(روسيا اليوم)