Advertisement

عربي-دولي

تحت شعار الحوار.. البابا فرنسيس يزور كازاخستان الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
10-09-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-989249-637984231008462847.jpg
Doc-P-989249-637984231008462847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتوجه البابا فرنسيس، رغم مشاكل التنقل التي يعاني منها، يوم الثلاثاء المقبل، إلى عاصمة كازاخستان، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، تندرج تحت شعار الحوار.
 
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن البابا البالغ من العمر 85 عاما، والذي يتنقل في كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، سيشارك في قمة مشتركة بين الأديان في نورسلطان (أستانا سابقا) بين 13 و15 أيلول بحضور حوالى مئة وفد من نحو خمسين بلدا.
Advertisement

وستكون الأزمة الأوكرانية من المواضيع الكبرى لهذه الرحلة الثامنة والثلاثين للبابا إلى الخارج.

من جهته، أوضح رئيس أساقفة نور سلطان، المونسنيور توماش بيتا، لموقع "فاتيكان نيوز"، وسيلة الإعلام الرسمية للفاتيكان، أنه "على ضوء الوضع الدولي الخطير، تحمل الزيارة أملا في السلام والمصالحة على صعيد العالم".

وأفادت "فرانس برس" بأنه من المواضيع التي ستهيمن على زيارة البابا أيضا، مسألة الصين التي يسعى الفاتيكان إلى تجديد اتفاق تاريخي وقعه معها عام 2018، حيث سيكون الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في نور سلطان خلال زيارة البابا، غير أنه لم يعلن عن أي لقاء بينهما.

وعن برنامج الزيارة:

- سيصل البابا الثلاثاء قبيل الساعة 18:00 (12:00 بتوقيت غرينيتش) إلى نور سلطان، حيث يلتقي رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، في القصر الرئاسي، ويلقي خطابه الأول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي.

- سيلقي كلمة يوم الأربعاء عند افتتاح دورة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية، قبل إقامة قداس بعد الظهر.

- سيكرس البابا فرنسيس اليوم الثالث والأخير من الزيارة للقاء مسؤولين كاثوليك وإلقاء خطاب اختتام المؤتمر.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-09-10
16:35 | 2022-09-10
16:31 | 2022-09-10
16:30 | 2022-09-10
16:23 | 2022-09-10
15:34 | 2022-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website