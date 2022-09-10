روسيا وأوكرانيا: موسكو "تفاجأت" بتقدم القوات الأوكرانية في محيط خاركيف





وفي تحديث يومي، قالوا إن القوات الأوكرانية تقدمت 50 كيلومترًا داخل الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا سابقًا.

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وأضافوا أن الهجوم تسبب أيضا في "عزل متزايد" لآلاف من الجنود الروس، بالقرب من مدينة إيزيوم الرئيسية. قال مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية إن التقدم الأوكراني بالقرب من مدينة خاركيف الشرقية - الذي شهد استعادة عدة بلدات - فاجأ روسيا "على حين غرة".وفي تحديث يومي، قالوا إن القوات الأوكرانية تقدمت 50 كيلومترًا داخل الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا سابقًا.وأضافوا أن الهجوم تسبب أيضا في "عزل متزايد" لآلاف من الجنود الروس، بالقرب من مدينة إيزيوم الرئيسية.





وفي حديثه من كييف خلال خطابه المسائي، قال زيلينسكي إن قواته "تسيطر تدريجياً على مستوطنات جديدة"، و"تعيد العلم الأوكراني وحماية جميع شعبنا".



وكانت أوكرانيا قد شنت هجومها المضاد في الشرق في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما كان الاهتمام الدولي متركزا على تقدم متوقع بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.



ويعتقد محللون أن روسيا أعادت توجيه بعض أكثر قواتها خبرة للدفاع عن المدينة. ومساء الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا استعادت 30 مستوطنة في منطقة خاركيف.وفي حديثه من كييف خلال خطابه المسائي، قال زيلينسكي إن قواته "تسيطر تدريجياً على مستوطنات جديدة"، و"تعيد العلم الأوكراني وحماية جميع شعبنا".وكانت أوكرانيا قد شنت هجومها المضاد في الشرق في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما كان الاهتمام الدولي متركزا على تقدم متوقع بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.ويعتقد محللون أن روسيا أعادت توجيه بعض أكثر قواتها خبرة للدفاع عن المدينة.

وقال مسؤولون بريطانيون في تحديثهم إن "القوات الروسية فوجئت على الأرجح" بالهجوم الشرقي.



وقالت بريطانيا إن قبضة روسيا على منطقة خاركيف "كانت ضعيفة"، مضيفة أن الهجوم يسعى لقطع خطوط الإمداد الروسية بالقرب من مدينة كوبيانسك، واحتجاز الآلاف من القوات الروسية في مدينة إيزيوم.

(بي بي سي)