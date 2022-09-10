بيان عاجل من “الناتو”: الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة





ونقلت رويترز عن إدارة خاركيف الموالية لروسيا، أن مناطق عدة في خاركيف باتت تحت سيطرة أوكرانيا.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الشركة المشغلة لمحطة زابوروجيا، أكدن تعرض الطاقم الأوكراني العامل في المحطة لتجاوزات روسية. كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة، مؤكدًا أن الدعم العسكري لأوكرانيا مؤثر وأحدث فارقًا في الميدان.ونقلت رويترز عن إدارة خاركيف الموالية لروسيا، أن مناطق عدة في خاركيف باتت تحت سيطرة أوكرانيا.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الشركة المشغلة لمحطة زابوروجيا، أكدن تعرض الطاقم الأوكراني العامل في المحطة لتجاوزات روسية.

وحذرت وكالة الطاقة الذرية، من أن الوضع في محيط "زابوروجيا" بات خطيرًا وهناك احتمالات لإغلاق آخر مفاعل نووي يعمل بالمحطة.



ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روفائيل جروسي، إلى وقف فوري لعمليات القصف في منطقة محطة زابوروجيا النووية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسودة قرار لمجلس الوكالة الذرية، أنها دعت روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال ضد المحطة النووية.



وكشف وزير الدفاع الأميركي، أن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخيرسون، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تعد قادرة على تحقيق مكاسب إضافية كبيرة بعد تقدمها في دونباس، وأن التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية يؤكد أهمية تقديم المزيد من المساعدات لكييف.

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