رئيسة وزراء السويد تتعهد بعدم تسليم أي كردي يحمل جنسية بلدها إلى تركيا

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تعهدت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، بعدم تسليم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إلى أنقرة.أندرسون وفي حديث لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، اليوم السبت، تعهدت خلالها بحماية حقوق الأكراد.وقالت أندرسون: "رغم اتفاقنا مع تركيا، لن نسلم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إليها".وأوضحت: "كل من لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة"، مؤكدة أن حكومتها ستدافع عن حقوق الأكراد، طالما بقيت هي رئيسة للوزراء.وتابعت: "وفق القانون السويدي، فإن أي شخص لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة في بلدنا".