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رئيسة وزراء السويد تتعهد بعدم تسليم أي كردي يحمل جنسية بلدها إلى تركيا

Lebanon 24
10-09-2022 | 13:00
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تعهدت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، بعدم تسليم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إلى أنقرة.
أندرسون وفي حديث لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، اليوم السبت، تعهدت خلالها بحماية حقوق الأكراد.
وقالت أندرسون: "رغم اتفاقنا مع تركيا، لن نسلم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إليها".
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وأوضحت: "كل من لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة"، مؤكدة أن حكومتها ستدافع عن حقوق الأكراد، طالما بقيت هي رئيسة للوزراء.
وتابعت: "وفق القانون السويدي، فإن أي شخص لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة في بلدنا".
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