نتنياهو يطلق حملة إعلامية.. اليكم الجهة المستهدفة

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، استعداداته لانتخابات الكنيست المقبلة، بإطلاق حملة إعلامية لاستقطاب أصوات المجتمع العربي، من خلال تدشين حملة انتخابية جديدة باللغة العربية.



Advertisement وكان نتنياهو قد أطلق حسابات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام وتويتر وتيك توك) باعتبارها جزءا من الحملة الانتخابية الجديدة، حيث تنشر تلك الحسابات مقاطع فيديو مترجمة باللغة العربية، حيث دشن هذه الحملة الإعلانية لاستهداف الناخبين العرب، تحديدا.