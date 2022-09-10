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الأمير وليام : هذا ما وعدت به جدتي الراحلة إليزابيث الثانية

Lebanon 24
10-09-2022 | 14:30
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أصدر الأمير البريطاني وليام، اليوم السبت، بيانا رسميا للتعليق على رحيل جدته، الملكة إليزابيث الثانية، ‏التي رحلت يوم الخميس عن عمر ناهز 97 عاما، متعهداً تكريم ذكراها، من خلال دعم والده الملك تشارلز الثالث "بكل الطرق" بعد وفاة جدته.
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وفي أول تعليق له منذ وفاة الملكة، وبصفته أمير ويلز المعين حديثا، قال وليام (40 عاما): "أعلم أن يوم رحيل جدتي سيأتي، لكن سيمر بعض الوقت قبل أن تشعر حقيقة الحياة بغيابها".
 
وتابع متذكرا جدته: "لقد كانت بجانبي في أسعد وأحلك الأوقات بحياتي".
وواصل الأمير وليام: "أشكر جدتي بالنيابة عن كل جيلي لأنها أعطت مثالا على الخدمة والكرامة في الحياة العامة، وكان ذلك من جيل مختلف، لكنه ظل ذو صلة بنا جميعا".
وتذكر أمير ويلز مقولة شهيرة لجدته الملكة إليزابيث الثانية هي "الحزن هو الثمن الذي ندفعه للحب"، مؤكدا أن "كل الحب الذي سنلمسه خلال الأسابيع المقبلة سيكون انعكاسا لمقدار الحب الذي شعرنا به تجاه ملكتنا الاستثنائية".
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