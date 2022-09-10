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عربي-دولي

الخارجية الجزائرية: مستعدون لاحتضان قمة عربية تاريخية

Lebanon 24
10-09-2022 | 12:43
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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الجزائر مستعدة لاحتضان قمة عربية تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم.
كتب لعمامرة تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "سعدت بتسليم أولى رسائل الدعوة الموجهة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أشقائه قادة الدول العربية وتأكيد استعداد الجزائر لاحتضان قمة تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم".
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