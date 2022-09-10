الخارجية الجزائرية: مستعدون لاحتضان قمة عربية تاريخية

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الجزائر مستعدة لاحتضان قمة عربية تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم.

كتب لعمامرة تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "سعدت بتسليم أولى رسائل الدعوة الموجهة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أشقائه قادة الدول العربية وتأكيد استعداد الجزائر لاحتضان قمة تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم".

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