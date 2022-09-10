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عربي-دولي
وائل غنيم يعود إلى مصر بعد سنوات من مغادرته البلاد
Lebanon 24
10-09-2022
|
16:30
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عاد الناشط السياسي وائل غنيم إلى مصر، بعد سنوات من مغادرته عقب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 2013.
وأعلن وائل غنيم عبر في حسابه على تويتر، السبت، عودته إلى مصر لزيارة عائلته.
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وكتب غنيم: "الحمد لله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي .. شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم".
وعاد غنيم على متن طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران"، وأظهرت ورقة تضمنت بياناته الشخصية أن زيارته لــ"غرض مؤقت".
ارتبط اسم وائل غنيم، الذي كان يعمل في شركة غوغل، بصفحة "كلنا خالد سعيد"، التي ظهرت منتصف العام 2010 عقب وفاة الشاب السكندري خالد سعيد في قسم شرطة، وأثارت الواقعة غضبًا تجاه تعامل الشرطة المصرية، التي نفت وقتها تورطها في وفاته رغم تناقل صور تُظهر تعرضه لإصابات شديدة.
ساهمت الصفحة في وقت لاحق في حشد المصريين للخروج في مظاهرات ضد حكم الرئيس حسني مبارك في 25 كانون الثاني 2011، لتنتهي الانتفاضة بإعلان مبارك التنحي في 11 شباط.
لم يكن غنيم معروفا قبل هذه الأحداث، إلا أنه أصبح وجهًا مألوفا مرتبطًا بالثورة المصرية، لاسيما بعد اعتقاله إبان التظاهرات وظهوره في مقابلة تليفزيونية شهيرة بكى خلالها لسقوط قتلى خلال المواجهات مع قوات الأمن.
في 2014، قال غنيم إنه ابتعد عن المشهد السياسي منذ 3 تموز 2013، تاريخ إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وذلك "حتى لا يكون طرفًا في فتنة تراق فيها دماء المصريين".
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