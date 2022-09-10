وائل غنيم يعود إلى مصر بعد سنوات من مغادرته البلاد

عاد الناشط السياسي وائل غنيم إلى مصر، بعد سنوات من مغادرته عقب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 2013.

ارتبط اسم وائل غنيم، الذي كان يعمل في شركة غوغل، بصفحة "كلنا خالد سعيد"، التي ظهرت منتصف العام 2010 عقب وفاة الشاب السكندري خالد سعيد في قسم شرطة، وأثارت الواقعة غضبًا تجاه تعامل الشرطة المصرية، التي نفت وقتها تورطها في وفاته رغم تناقل صور تُظهر تعرضه لإصابات شديدة.ساهمت الصفحة في وقت لاحق في حشد المصريين للخروج في مظاهرات ضد حكم الرئيس حسني مبارك في 25 كانون الثاني 2011، لتنتهي الانتفاضة بإعلان مبارك التنحي في 11 شباط.لم يكن غنيم معروفا قبل هذه الأحداث، إلا أنه أصبح وجهًا مألوفا مرتبطًا بالثورة المصرية، لاسيما بعد اعتقاله إبان التظاهرات وظهوره في مقابلة تليفزيونية شهيرة بكى خلالها لسقوط قتلى خلال المواجهات مع قوات الأمن.في 2014، قال غنيم إنه ابتعد عن المشهد السياسي منذ 3 تموز 2013، تاريخ إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وذلك "حتى لا يكون طرفًا في فتنة تراق فيها دماء المصريين".