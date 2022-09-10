كييف تعلن استعادة بلدة كوبيانسك.. وقواتها تتقدم في خاركيف

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أعلن الجيش الأوكراني السبت، أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة للإمدادات وسيطرت عليها القوات الروسية منذ عدة أشهر.ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها "في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية".ونشر مسؤول إقليمي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب "كوبيانسك هي أوكرانيا".يأتي ذلك فيما أكدت الاستخبارات البريطانية في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تقترب من كوبيانسك وتهدد طرق إمداد روسيا إلى دونباس.تعزيزات روسيةوفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.وأعلنت كييف الخميس، أنها استعادت نحو ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة بالاكليا.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد.ومن بروكسل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع "ثمناً باهظاً".