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عربي-دولي

غوتيريش عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم

Lebanon 24
10-09-2022 | 16:59
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فيضانات باكستان إنه لم يشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم.

وزار الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت، عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان، حيث اختتم زيارة استغرقت يومين بهدف رفع مستوى الوعي بالكارثة.
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وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.
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