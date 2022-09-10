لماذا أعادت حماس عرض مبادرتها للإفراج عن الأسرى؟



دعا زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى "الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم للتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من الموت البطيء الذي يتعرضون له بفعل إسرائيل"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

Advertisement طرح بعض الناس تساؤلات بشأن تجديد حركة "حماس" عرض الأسرى، ومدى إمكانية أن يحظى بقبول إسرائيل، لا سيما مع قرب انتخابات الكنيست المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل. جدّدت حركة "حماس" عرض مبادرتها الإنسانية على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، داعية تل أبيب لاقتناص الفرصة قبل فوات الأوان.دعا زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى "الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم للتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من الموت البطيء الذي يتعرضون له بفعل إسرائيل"، وفقا لـ"روسيا اليوم".طرح بعض الناس تساؤلات بشأن تجديد حركة "حماس" عرض الأسرى، ومدى إمكانية أن يحظى بقبول إسرائيل، لا سيما مع قرب انتخابات الكنيست المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل.

اعتبر شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن طرح مسألة تبادل والإفراج عن الأسرى مجددًا، نابع من أن حركة حماس تولي اهتمامًا كبيرًا تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا سيما بعد تدهور حالة الكثير من المرضى في المعتقلات الإسرائيلية مؤخرًا.