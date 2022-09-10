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عربي-دولي

الكرملين: بوتين لا يخطط لمحادثات مع الملك تشارلز الثالث

Lebanon 24
10-09-2022 | 15:25
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري مكالمات دولية الأسبوع المقبل، جدولها لن يشمل أي محادثات مع الملك البريطاني تشارلز الثالث.

وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين: "سيجري الرئيس بوتين مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل".
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وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين ليس لديه اتصالات هاتفية مقررة مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حتى الآن.

وأضاف: "أجندة الرئيس بوتين لا تشمل محادثات هاتفية مع الملك البريطاني".
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