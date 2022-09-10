زيلنسكي: استعدنا 2000 كلم مربع من أراضينا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الجيش الأوكراني استعاد "ألفي كيلومتر من الأراضي" في أيلول، مؤكدا أن الجيش الروسي يتخذ "الخيار الصائب" بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.وقال زيلينسكي "حتى الآن، منذ مطلع أيلول، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر. في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره. في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة إليهم".