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عربي-دولي

روسيا تعلن "إعادة تجميع" قواتها مع "تقدم" القوات الأوكرانية في الشرق

Lebanon 24
10-09-2022 | 16:35
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أعلنت موسكو السبت، أنها "تعيد تجميع" قواتها في منطقة خاركوف في شرق أوكرانيا، بعدما قالت كييف إن جيشها حقق تقدّماً واسعاً في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ شهور، وأعلنت سيطرتها على مدينة بالاكليا في إقليم خاركوف.
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ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ستعيد تجميع قواتها بالقرب من مدنيتي بالاكليا وإيزيوم في إقليم خاركوف شرقي أوكرانيا في اتجاه دونيتسك، لتعزيز الجهود العسكرية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي إنه "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس (في شرق أوكرانيا)، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم".

وجاء هذا الإعلان الروسي بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلامية حول تقدم للقوات الأوكرانية في شمال شرقي البلاد، دفع قوات روسيا إلى الوراء 70 كيلومتراً في غضون أسبوع، بحسب "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقت نشر كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورة لقوات بلاده على تخوم مدينة إيزيوم، وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن قوات بلادها سيطرت "أخيراً بشكل كامل على مدينة بالاكليا".
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