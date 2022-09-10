سيكون قاسيا علينا جميعا.. زيلينسكي يحذر من "سلاح الشتاء"!

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ موسكو تأمل في "كسر" المقاومة الأوكرانيّة خلال فصل الشتاء معوّلةً على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال زيلينسكي في مداخلة خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبّية المنعقد في كييف إنّ "روسيا تبذل كلّ الجهود لكسر مقاومة أوكرانيا وأوروبا والعالم خلال الأيام التسعين لفصل الشتاء".

"وحشية الإنسان لم تعد تكفي"

ولفت إلى أن روسيا تعوّل على "وحشية" الشتاء لأن "وحشية الإنسان لم تعد تكفي"، وذلك على خلفية استعادة القوات الأوكرانية مساحات كبيرة في شرق البلاد.

وشدد على أن روسيا قد تستهدف بضرباتها "الشركات والبنى التحتية التي تؤمّن التدفئة" في أوكرانيا، داعيا في هذا السياق الغرب إلى إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي إن روسيا قد تعمد إلى قطع تام لإمداداتها من الغاز لأوروبا لإجبار العواصم الغربية على البحث عن تسوية مع موسكو.

وتابع "علينا أن نهيّئ شركاتنا (...) الشتاء سيكون قاسيا علينا جميعا، من لاتفيا وبولندا إلى بريطانيا والولايات المتحدة"، مضيفا "علينا تخطّي هذا الشتاء".

ودعا زيلينسكي الغرب إلى الحفاظ على وحدة صفّه في مواجهة روسيا، محذّرا من تراجع زخم الدعم لبلاده في الحرب الدائرة على أرضها.

وقال إنّ "دعم أوكرانيا في حربها يجب أن يستمرّ. نحن بحاجة إلى أشياء ملموسة: أسلحة، صواريخ، دعم مالي وسياسي".

وشدّد الرئيس الأوكراني قائلا "لا تتوقّعوا أن نقول كفى. ما من كفى ما لم ننتصر"، محذرا من محاولات غربية لـ"دفع" أوكرانيا إلى تقديم تنازلات لموسكو.

وتابع الرئيس الأوكراني: "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتوقف. إنها رسالتي الرئيسية إلى (...) بعض القادة الذين يدفعوننا إلى أحضان" روسيا، قائلا إن المفاوضات مع موسكو مستحيلة حاليا لأنّ "لا أحد يصدّق" السلطات الروسية.

(العربية)